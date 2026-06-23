Opublikowany raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego i Izraela ujawnia nowe informacje o przebiegu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ustalono, że w atakach w Strefie Gazy zginęło ponad 20 tys. dzieci, co stanowi 30 proc. wszystkich ofiar. Z dokumentu wynika, że działania izraelskich sił bezpieczeństwa wymierzone w najmłodszych mieszkańców Palestyny noszą znamiona zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Tel Awiw kategorycznie odrzuca te oskarżenia.

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Konflikt Izrael–Palestyna. Skala ofiar wśród najmłodszych

Z ustaleń komisji wynika, że między październikiem 2023 a październikiem 2025 r. w Strefie Gazy śmierć poniosło co najmniej 20 179 dzieci. Liczba ta stanowi blisko 30 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych tego konfliktu. Dla porównania, w trakcie wcześniejszych operacji zbrojnych w tym regionie (w latach 2008–2009 oraz 2014) odsetek ten wynosił około 24 proc..

Przewodniczący komisji Srinivasan Muralidhar podkreślił, że „dowody wskazują, że palestyńskie dzieci były celowo brane na cel i zabijane przez izraelskie siły bezpieczeństwa”. Zdaniem śledczych, wojsko stosowało amunicję o potężnej sile rażenia w gęsto zaludnionych dzielnicach mieszkaniowych, traktując całą populację cywilną jako powiązaną z bojownikami Hamasu. Według ONZ, uderzanie w dzieci miało na celu odebrać zdolność narodu palestyńskiego do istnienia i decydowania o swojej przyszłości.

Katastrofa humanitarna i sytuacja na Zachodnim Brzegu

Raport zwraca uwagę na dramatyczne warunki bytowe w Gazie. Długotrwała blokada dostaw żywności, leków i pomocy humanitarnej doprowadziła do masowego głodu oraz uniemożliwiła prawidłowy rozwój dzieci. Ataki na infrastrukturę medyczną bezpośrednio przełożyły się na spadek przeżywalności noworodków oraz wzrost liczby poronień. Niemal cała populacja dziecięca w regionie wymaga obecnie natychmiastowego wsparcia psychologicznego.

Równolegle komisja ONZ udokumentowała rażące naruszenia prawa międzynarodowego na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej. Odnotowano tam gwałtowny wzrost agresji ze strony izraelskich osadników. W czasie masowych zatrzymań dochodziło do systematycznego maltretowania nieletnich, co obejmowało bicie, pozbawianie jedzenia oraz przemoc seksualną.

Stanowisko Izraela: „Zniesławiające oszustwo”

Strona izraelska natychmiastowo i stanowczo zareagowała na wyniki raportu. Przedstawiciele Izraela w strukturach ONZ opublikowali oświadczenie, w którym odrzucili ustalenia komisji, nazywając dokument „zniesławiającym oszustwem”. Władze w Tel Awiwie argumentują, że ich armia „konsekwentnie dąży do minimalizowania krzywd wyrządzanych dzieciom nawet w sytuacjach konfliktu”, a oskarżenia o celowe ataki odrzuca „w najsilniejszych słowach.”

W swojej obronie Izrael wskazał, że autorzy raportu całkowicie zignorowali brutalną taktykę stosowaną przez Hamas. Tel Awiw oskarża palestyńskie ugrupowanie o systematyczne przejmowanie transportów humanitarnych oraz paliwa przeznaczonego dla szpitali. Przedstawiciele Izraela podkreślili również swój udział w organizowaniu akcji szczepień i wpuszczaniu zagranicznych zespołów medycznych do strefy konfliktu. Hamas zaprzecza wszelkim zarzutom o kradzież pomocy.