O zerwaniu kontaktów Sa’ar poinformował w czwartek. Jak podkreślił, od publikacji informacji o wypowiedziach Kallas minął około tydzień, a sama szefowa unijnej dyplomacji nie odniosła się do sprawy.

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„Kaja Kallas, wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, od pewnego czasu działa wobec Państwa Izrael w sposób obsesyjny i rażąco niesprawiedliwy” – oświadczył izraelski minister.

Dodał, że podczas wizyty w Meksyku miała publicznie porównać Izrael do „rasistowskiego reżimu apartheidu, który istniał w Republice Południowej Afryki”. „Dziękuję wielu europejskim politykom, którzy odrzucili i potępili te poważne wypowiedzi” – zaznaczył.

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Według izraelskiego ministra brak reakcji ze strony Kallas przesądził o podjęciu decyzji. „Do tej pory Kallas powstrzymywała się od jakiegokolwiek zaprzeczenia, odpowiedzi czy odniesienia się do tych słów” – stwierdził.

„Dlatego jako minister spraw zagranicznych Państwa Izrael nie mam wyboru i muszę zerwać wszelkie kontakty z panią Kallas, dopóki nie wycofa oszczerstwa skierowanego przeciwko jedynemu państwu żydowskiemu, które jest również jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie” – dodał.

Co miała powiedzieć Kaja Kallas?

Tłem sporu jest publikacja europejskiego serwisu Euractiv. Według jego informacji Kallas miała wygłosić kontrowersyjne uwagi podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami władz Meksyku w dniach 20–22 maja.

Według relacji uczestników rozmów szefowa unijnej dyplomacji nawiązała do swojej wcześniejszej wizyty w Republice Południowej Afryki oraz do zwiedzania Muzeum Apartheidu w Johannesburgu. Następnie miała porównać sposób traktowania Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu do systemu segregacji rasowej obowiązującego niegdyś w RPA.

Źródła dyplomatyczne cytowane przez Euractiv podkreślały, że takie porównanie nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. – Unia Europejska krytykuje Izrael i popiera rozwiązanie dwupaństwowe, ale porównanie do apartheidu nie jest polityką UE i jest nie do zaakceptowania – powiedział jeden z dyplomatów. Według niego problem jest szczególnie poważny, ponieważ podobne słowa miała wypowiedzieć osoba oficjalnie reprezentująca Unię Europejską na arenie międzynarodowej.

Apartheid wobec Palestyńczyków? Spór dzieli państwa UE

Oskarżenia o prowadzenie przez Izrael polityki przypominającej apartheid od lat budzą ostre spory zarówno w Europie, jak i poza nią. Część państw członkowskich UE, w tym Hiszpania i Irlandia, wykazywała w ostatnich latach większą otwartość na podobne oceny sytuacji Palestyńczyków. Z kolei kluczowe kraje wspólnoty, takie jak Niemcy i Francja, konsekwentnie odrzucały takie porównania.

Argument o apartheidzie stanowi również jeden z elementów pozwu wniesionego przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Pretoria zarzuca Izraelowi naruszanie zobowiązań wynikających z Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa podczas wojny w Strefie Gazy.