W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w związku ze zbliżającymi się świętami jego kraj jest gotowy wstrzymać walki z siłami rosyjskimi.

Zełenski: Jeśli Rosja gotowa jest, aby nie uderzać w ukraińską energetykę, my nie będziemy odpowiadać

– Popieraliśmy wszystkie formaty zakończenia wojny, jednak pod warunkiem, że nie stracimy godności i niepodległości naszego państwa – powiedział prezydent Ukrainy podczas poniedziałkowej rozmowy z dziennikami. – Jesteśmy gotowi wstrzymać ogień na Święta Wielkanocne – dodał Wołodymyr Zełenski.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, z których wynikało, że Kijów zaproponował Rosji „energetyczny rozejm”. Zełenski odniósł się do sprawy, zaznaczając, że to nie jego kraj atakuje Rosję, lecz odpowiada jedynie na jej uderzenia. – W ostatnim czasie – po tak silnym światowym kryzysie energetycznym – rzeczywiście otrzymaliśmy od niektórych naszych partnerów sygnały, co zrobić, by zmniejszyć nasze odpowiedzi w kierunku sektora naftowego, sektora energetycznego Federacji Rosyjskiej. Jeszcze raz podkreślam – jeśli Rosja gotowa jest, aby nie uderzać w ukraińską energetykę, my nie będziemy odpowiadać uderzeniami w jej energetykę – zapewnił

Ukraiński przywódca mówił też o trójstronnych rozmowach pokojowych Ukraina–USA–Rosja. – Nie uważam, byśmy znajdowali się w impasie. Impas, i co po nim? Mamy poddać się, rozluźnić? Niech Rosja się poddaje, my nie będziemy. Musimy zorganizować trójstronne spotkanie i iść dalej ścieżką dyplomatyczną – powiedział

Rubio: Możliwe, że przekierujemy dostawy dla Ukrainy

Przywódcy europejscy od miesięcy są zaniepokojeni prowadzonymi pod przewodnictwem USA rozmowami pokojowymi między Ukrainą a Rosją – zauważają media. Niepokój w Europie narasta zwłaszcza po tym, jak USA zawiesiły sankcje i zezwoliły na sprzedaż rosyjskiej ropy.

W weekend 21–22 marca delegacja ukraińska odwiedziła Miami i spotkała się z wysłannikami Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, aby omówić proces pokojowy. Ukraińscy urzędnicy twierdzili, że w ostatnim czasie nie poczyniono żadnych znaczących postępów i że cała uwaga USA jest obecnie skupiona na Iranie.

Obawy budzą także ostatnie słowa sekretarza stanu USA. Choć Stany Zjednoczone nie przekierowały jeszcze żadnych dostaw broni przeznaczonej dla Ukrainy, to – jak powiedział w piątek Marco Rubio – możliwe, że to zrobią. – Jeśli Stany Zjednoczone będą miały wojskowe potrzeby, czy to w celu uzupełnienia zapasów, czy wypełnienia jakiejś misji w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, zawsze będziemy na pierwszym miejscu – podkreślił