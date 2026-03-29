Premier Petteri Orpo wskazał, że incydent najprawdopodobniej ma związek z ukraińskimi atakami dronowymi na cele w Rosji. Jak podkreślił, problem ma charakter poważny i może wynikać z działań zakłócających prowadzonych przez Rosję.

Zdaniem fińskich władz, kluczowym czynnikiem mogą być zaawansowane rosyjskie systemy walki elektronicznej. Zakłócenia sygnału GPS i systemów sterowania mogą powodować, że drony tracą orientację i nie atakują wyznaczonych celów.

– Rosja dysponuje bardzo silnymi zdolnościami zakłócania elektronicznego, co może tłumaczyć, dlaczego drony trafiają w fińską przestrzeń powietrzną – powiedział Orpo w rozmowie z fińską stacją Yle.

Oświadczenie w sprawie zdarzenia wydał prezydent Alexander Stubb. „Dziś rano drony naruszyły terytorium Finlandii. Potwierdzono, że jeden z nich jest pochodzenia ukraińskiego. Pragnę podkreślić, że nie ma żadnego zagrożenia militarnego dla Finlandii..” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Nasze służby zareagowały na tę sytuację natychmiast. Dziękuję za ich sprawne działanie. Dochodzenie w sprawie incydentu trwa. Uważnie monitorujemy sytuację. Służby pozostają w gotowości do reagowania na przyszłe zdarzenia. Finlandia jest przygotowana do monitorowania i ochrony swojego terytorium..” – dodał

Drony nad Finlandią. Poderwano myśliwce

Fińskie siły powietrzne poderwały myśliwce F/A-18 Hornet, aby zidentyfikować niezidentyfikowane obiekty zbliżające się do wód terytorialnych. Jeden z nich został rozpoznany jako ukraiński dron typu AN196 Lutyj.

Pilot zdecydował się nie otwierać ognia, aby uniknąć potencjalnych strat ubocznych. Dron spadł na ziemię na północ od miasta Kouvola. W tym samym regionie rozbił się również drugi bezzałogowiec.

Foto: Lehtikuva/Sasu Jarnstedt

To nie pierwszy taki przypadek w regionie. W ostatnich dniach podobne incydenty zgłaszały także Estonia, Łotwa i Litwa, gdzie również dochodziło do upadków ukraińskich dronów. Maszyny miały pierwotnie brać udział w atakach na rosyjską infrastrukturę naftową nad Bałtykiem, ale zboczyły z kursu.

Ukraina w ostatnich tygodniach znacząco zwiększyła intensywność ataków na rosyjskie rafinerie i porty eksportowe ropy. Celem jest osłabienie finansowych podstaw prowadzenia wojny przez Moskwę. W marcu zaatakowano trzy kluczowe porty: Noworosyjsk, Primorsk oraz Ust-Ługa.