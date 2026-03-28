Ekipa CNN przeprowadzała wywiady z Palestyńczykami z miejscowości Tayasir na Zachodnim Brzegu po tym, jak izraelscy osadnicy, którzy założyli w mieście swoją placówkę, brutalnie zaatakowali mieszkańców.

Według relacji reporterów CNN obecnych na nagraniu, podczas przeprowadzania wywiadów przed kamerą, żołnierze IDF nakazali zespołowi i Palestyńczykom zaprzestanie rozmów i wycelowali broń w grupę.

Jeden z żołnierzy podszedł od tyłu do fotoreportera CNN, Cyrila Theophilosa, i założył mu chwyt duszący, powalając go na ziemię i uszkadzając przy tym jego kamerę.

CNN poinformowało, że przetrzymywanie ekipy i palestyńskich bohaterów wywiadu trwało dwie godziny.

Około 12 godzin wcześniej izraelscy osadnicy zaatakowali palestyńskich mieszkańców w Tayasir. Doniesienia mówią o pobiciu 75-letniego Palestyńczyka Abdullaha Daraghmeha w jego domu, a także o innych aktach przemocy i utworzeniu nowego, nielegalnego posterunku. Palestyńscy świadkowie opisali pobicia, zniszczenia mienia i zastraszanie.

Izraelski żołnierz przyznaje: Placówka jest nielegalna

Podczas przetrzymywania ekipy CNN żołnierze IDF podzielili się swoimi osobistymi poglądami na temat suwerenności Izraela na Zachodnim Brzegu z Jeremym Diamondem, korespondentem CNN w Jerozolimie.

Jeden z żołnierzy IDF, który przedstawił się CNN jako Meir, przyznał, że ochraniana przez niego placówka osadnicza w Tayasir jest nielegalna w świetle izraelskiego prawa.– Ale powoli, powoli, a będzie ugoda prawna – powiedział Meir. Zapytany, czy dobrowolnie pomaga w realizacji tego planu, odpowiedział: – Oczywiście… Pomagam swoim ludziom.

Izraelczycy otwarcie nazywali wszystkich Palestyńczyków terrorystami i mówili o zemście za Jehudę Shermana, 18-letniego izraelskiego osadnika. Chłopak zginął, zabity przez palestyńskiego kierowcę, który wjechał w Shermana swoim quadem. Żołnierze twierdzili, że znali Shermana osobiście i sugerowali, że incydent wpłynął na ich oficjalne działania. - Gdybyś miał brata i go zabili, co byś zrobił? - jeden z żołnierzy zapytał ekipę CNN. Przyznał, że ich działania można uznać za zemstę.

Palestyńczycy ​​kwestionują relacje o śmierci Shermana. Według nich próbował on ukraść owcę.

IDF reaguje na incydent z dziennikarzami CNN

Siły Obronne Izraela poinformowały CNN, że incydent zostanie dokładnie przeanalizowany. Nie odpowiedziały jednak na pytania stacji dotyczące nasilenia się przemocy ze strony osadników na Zachodnim Brzegu ani na temat nowego posterunku.

„Działania i zachowanie żołnierzy biorących udział w tym incydencie są niezgodne z oczekiwaniami wobec żołnierzy Sił Obronnych Izraela operujących na obszarze Judei i Samarii” – czytamy w oświadczeniu IDF.

Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej potępia „brutalny atak” izraelskich żołnierzy

„Żołnierze agresywnie zaatakowali ekipę i obecnych tam palestyńskich cywilów, celując w nich z karabinów, nawet po tym, jak dziennikarze się przedstawili ” – poinformowało Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (FPA). „Żołnierze wielokrotnie próbowali naruszyć prawo ekipy CNN do filmowania, nakazując jej zaprzestanie filmowania i grożąc konfiskatą kamery”.

„Użycie siły było nadmierne i niebezpieczne. Celowanie karabinami w dziennikarzy i cywilów, napaść fizyczna na operatora i zatrzymanie ekipy to działania przekraczające wszelkie granice. Takie zachowanie odzwierciedla głęboko alarmujący wzorzec wrogości wobec mediów i nie może być tolerowane pod żadnym pozorem” – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia, które podkreśla, że incydent nie był nieporozumieniem, ale „brutalnym atakiem na wyraźnie oznakowanych dziennikarzy i bezpośrednim atakiem na wolność prasy”.

To już drugi tego typu incydent z udziałem CNN w tym miesiącu. Kilka dni temu, podczas muzułmańskiego miesiąca postu, Ramadanu, producent CNN doznał złamania nadgarstka w wyniku „niesprowokowanego ataku” ze strony izraelskich funkcjonariuszy policji. Do incydentu doszło, gdy dziennikarze dokumentowali modlących się przed murami Starego Miasta we Wschodniej Jerozolimie.