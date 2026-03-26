Izrael Kac, minister obrony Izraela poinformował, że Tangsiri zginął w nocnym ataku wraz z innymi wysokimi rangą oficerami marynarki.

Komodor Alireza Tangsiri Foto: AFP

Kac poinformował, że komodor Tangsiri był odpowiedzialny za ataki, które doprowadziły do zablokowania Cieśniny Ormuz dla cywilnych statków. Jak dodał wyeliminowanie dowódcy marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej powinno być "jasnym komunikatem" dla przedstawicieli irańskiej armii, że izraelska armia ma ich na celowniku.

Iran dotychczas nie potwierdził tych doniesień.

Informacja o wyeliminowaniu komodora Tangsiriego pojawiła się w momencie, gdy – jak wynika z nieoficjalnych doniesień „Wall Street Journal”, a także agencji Reutera (powołuje się na źródła w Pakistanie) - z listy celów USA i Izraela tymczasowo zostali usunięci dwaj wysocy rangą przywódcy reżimu w Teheranie - przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oraz szef MSZ Iranu Abbas Araghchi.

