Siłą Iranu nigdy nie była jego marynarka wojenna i jej okręty nawodne. Siłą Iranu jest licząca – jak szacują portale militarne – około 1500 małych jednostek flota Strażników Rewolucji Islamskiej, wyposażonych w miny, rakiety przeciwokrętowe, a także będących pływającymi bombami. Tej floty Amerykanie nie tylko jeszcze nie zniszczyli, ale też będą mieli z nią poważne problemy. O tym, jakie trudności regularna flota może mieć z takim „rojem” małych jednostek (w tym dronów morskich), pokazały tragiczne doświadczenia rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w starciu z broniącymi się – praktycznie pozbawionymi floty – Ukraińcami. Warto potraktować to jako ostrzeżenie przed tym, do czego zdolna może być opierająca się na podobnej taktyce irańska flota Strażników Rewolucji.

W rejonie konfliktu już dziś przebywa kilkanaście jednostek państw zachodnich, a także niewielki zespół okrętów chińskich. W przeciwieństwie do floty amerykańskiej, zespoły zachodnioeuropejskie składają się głównie z jednostek eskortowych doskonale nadających się do ochrony żeglugi handlowej – głównie z fregat i niszczycieli (także okrętów lotniczych). Swoje morskie eskadry rozlokowały w tym rejonie już Francja, Wielka Brytania, Hiszpania czy Włochy. Swoją flotę zaangażowała w działania z zakresu obrony przeciwlotniczej także Turcja. Podobnie jednak jak okręty amerykańskie nie spieszą się one, by wpłynąć na płytkie (głębokość 20–90 m, średnio 50 m) wody Zatoki Perskiej – większość pozostaje na Morzu Śródziemnym.

Trzeba też podkreślić, że NATO nie ma formalnej podstawy do podjęcia interwencji w tej części świata (chyba że zostanie przyjęta rezolucja ONZ). Konflikt z Iranem nie spełnia bowiem kryteriów artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – zdefiniowanej w nim solidarnej obrony, czyli ataku zbrojnego na terytorium członka sojuszu w Europie lub Ameryce Północnej. Zatoka Perska jest położona poza tym obszarem. Z tego samego powodu interwencja w Libii (2011 rok) opierała się na rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a nie na Traktacie NATO. Co więcej, w przypadku wojny z Iranem nie doszło do ataku na państwo członkowskie – to USA (członek NATO) zaatakowały terytorium Iranu. Odmienna sytuacja miała miejsce po atakach z 11 września 2001 r. na USA, które uruchomiły art. 5 i sojuszniczą interwencję w Afganistanie.

Mimo kpin z NATO i deklaracji o samowystarczalności, kolejny raz okazuje się, że USA potrzebują jednak sojuszników. Największa flota świata, skoncentrowana na lotniskowcach i niszczycielach oceanicznych, nie ma jednostek odpowiednich do konwojowania statków handlowych na wodach Zatoki Perskiej. Dlatego Trump, niczym średniowieczny monarcha traktujący sojuszników jak wasali, żąda, by na każde jego skinienie dostarczali mu żołnierzy, samolotów i okrętów. Współczesny świat to jednak nie wielkie królestwo zarządzane przez Amerykanów. Większość państw – w tym Europa – w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi zdążyła już wyrosnąć z feudalnych zależności.