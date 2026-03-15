Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki determinują rosyjską politykę wsparcia wojskowego Iranu.

Jakiego rodzaju uzbrojenie Rosja przekazuje lub zakontraktowała dla Teheranu.

Jakie formy wsparcia wywiadowczego Rosja świadczy na rzecz Iranu.

W jaki sposób konflikt w Ukrainie wpływa na możliwości rosyjskich dostaw.

Czy Chiny angażują się we wsparcie irańskich systemów obronnych.

Jakie są poszlaki dotyczące obecności rosyjskiego personelu wojskowego w Iranie.

– Moskwa chce, by ta wojna przedłużała się i nawet przyczynia się do jej trwania – sądzi jeden z niezależnych gruzińskich analityków.

Przede wszystkim jednak Kreml odrzucił możliwość wysłania wojsk na pomoc reżimowi ajatollahów. W styczniu 2025 roku oba państwa podpisały „umowę o kompleksowym partnerstwie strategicznym”, teraz jednak Rosja wskazuje, że nie ma w nim zawartego obowiązku pomocy wojskowej, a Iran „sam o to nie prosił”.

Tajemnicze, rosyjskie transporty i chińskie satelity

„Bez angażowania się w działania wojenne Rosja będzie realizowała dostawy do Iranu środków obrony przeciwlotniczej, rakiet i wszystkiego innego, co wzmacnia irańską obronę. Amerykanie to widzą, ale nic nie mogą zrobić, bo to po prostu handlowe dostawy” – piszą chińscy eksperci.

Bardzo wątpliwe jednak, by Rosjanie posłali Irańczykom to, czego sami najbardziej potrzebują, czyli systemy obrony powietrznej. Nie ma też dowodów na to, by już po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiego ataku Moskwa wysyłała do Teheranu transporty z uzbrojeniem. Mimo, iż Kremlowi bardzo zależy na przedłużeniu irańskiego oporu.