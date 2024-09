Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 941 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i odbędzie szereg spotkań, m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem, wiceprezydent Kamalą Harris i jej rywalem w jesiennych wyborach prezydenckich, Donaldem Trumpem.

10 września USA oficjalnie oskarżyły Iran o dostarczenie Rosji rakiet balistycznych krótkiego zasięgu na potrzeby wojny na Ukrainie. - Rosja otrzymała już dostawy rakiet balistycznych z Iranu i prawdopodobnie wykorzysta je w ciągu kilku tygodni – mówił przebywający w Londynie szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Chodzi o rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Fath 360. Z tego właśnie powodu w Waszyngtonie wznowiono dyskusje o zniesieniu własnych ograniczeń nałożonych na Ukraińców. Według ekspertów z Kijowa, Iran dostarczył już ok. 200 tych rakiet.



Po przybyciu na front rakiety stanowiłyby duży problem dla ukraińskiej obrony – mimo niedużego zasięgu. Fath 360 może trafiać cele na odległość od 30 do ok. 100 km i jak mówią Ukraińcy, „wygląda na to, że Rosja próbuje znaleźć swój HIMARS”. – To jest broń terrorystyczna. Mają niewielką celność, dlatego ich celem będzie ostrzeliwanie dużych powierzchni. Również w miastach – mówił ukraiński ekspert Ołeksandr Musijenko.

O ile jednak Rosja ma rakiety Fath 360, to Iran nie dostarczył Moskwie mobilnych wyrzutni do nich – poinformował w sobotę Reuters. Źródła agencji – europejski dyplomata, przedstawiciel wywiadu jednego z europejskich krajów i przedstawiciel amerykańskiej administracji – stwierdziły, że nie jest jasne, dlaczego Iran nie dostarczył wyrzutni do rakiet Fath 360. „To z kolei rodzi pytania o to, kiedy i czy broń będzie gotowa do użycia” – czytamy w depeszy. Jedno ze źródeł powiedziało, „nie rozwijając tematu”, że nie spodziewa się, że Iran w przyszłości dostarczy te wyrzutnie.