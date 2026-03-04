Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Donald Tusk zapowiada wykorzystanie wojskowych samolotów

Wcześniej premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący Polaków, którzy przebywają na terenach zagrożonych konfliktem na Bliskim Wschodzie. Chodzi o ich ewakuację. „Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu” – przekazał szef rządu we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X.

Szef rządu podkreślał również, że „odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta”.

Radosław Sikorski: Ewakuacja Polaków z Izraela praktycznie się zakończyła. Było to około 500 osób

O pomocy Polakom na Bliskim Wschodzie mówił także szef MSZ Radosław Sikorski.

— Mam już najnowszy raport specjalny z sytuacji konsularnej na Bliskim Wschodzie. Chętnie się podzielę szczegółowymi informacjami. Jak państwo wiecie, premier już wystąpił do prezydenta o zgodę na uruchomienie samolotu ewakuacji, lotu medycznego, z Omanu, a służba konsularna wyłoniła 57 osób ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mogłyby być już jutro przywiezione do kraju — powiedział. — Wczoraj mieliśmy tylko trzy loty do Polski z Emiratów Arabskich, dziś zaaranżowane przez biura podróży, bo one mają prawny obowiązek. To już jest 10 lotów, dla osób wyjeżdżających z Emiratów i lecących do Polski z dwóch lotnisk w Omanie. I same władze Emiratów organizują duże przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że jak największa liczba z tych lotów, które ma wystartować z Emiratów, będzie także do naszego kraju, zresztą nie tylko Warszawy – dodał szef MSZ.