07:21 W nocy atakowane były Sumy i Konotop

W nocy rosyjskie wojska atakowały region sumski. Do ataków użyto dronów kamikadze oraz pocisków rakietowych. To kolejny ostrzał regionu sumskiego w ostatnim czasie. Ostrzelane zostało przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Do ataku na Konotop użyto pocisków rakietowych i dronów szturmowych. "Był to prawdopodobnie największy i najbardziej skoordynowany atak na nasze miasto od czasów II wojny światowej. Zniszczeniu uległ niszczony już wcześniej obiekt infrastruktury miejskiej w jednej z dzielnic. Nawet drzewa na tym terenie zostały zniszczone" - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Konotopu Artem Semenichin.

06:57 Dowództwo Operacyjne RSZ: W nocy poderwane zostały samoloty

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty. "W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości."

Działania lotnictwa zakończyły się po godz. 5 rano.

06:41 Duży atak dronów na Kijów

W nocy, w silnym ataku rosyjskich dronów na Kijów zginęły co najmniej trzy osoby, a 11 zostało rannych. Drony lub ich szczątki uszkodziły domy mieszkalne w kilku dzielnicach i kijowskie centrum biznesu. Wybuchły pożary. Działała obrona przeciwlotnicza. Władze Kijowa apelowały do mieszkańców, aby udali się do schronów i w nich pozostali.