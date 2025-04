– Dlaczego nie możemy dogadać się z Amerykanami? Trump pisze, że nie domaga się od nas uznania rosyjskiej okupacji naszego terytorium? Na czym więc polega problem? Chcemy poznać odpowiedzi – dodaje. W połowie kwietnia był jedynym i pierwszym od początku wojny deputowanym Rady Najwyższej, który zagłosował przeciwko przedłużeniu stanu wojennego (kilkunastu deputowanych nie głosowało). – Zrobiłem to dlatego, że od dwóch lat domagam się określenia terminu służby żołnierzy. Nie może być tak, że żołnierz nie wie, kiedy wróci do domu. To demotywuje wojskowych, ale też utrudnia mobilizację nowych żołnierzy – dodaje.

Ukraina–USA. Dlaczego Wołodymyr Zełenski nie zdradza szczegółów negocjacji pokojowych?

W rządzącej nad Dnieprem partii prezydenta Sługa Narodu nie widzą problemu w tym, że Zełenski nie zdradza w mediach szczegółów negocjacji z USA. – Według naszej konstytucji Ukrainę na jakichkolwiek rokowaniach reprezentuje prezydent, rząd i osoby upoważnione przez prezydenta – tłumaczy „Rzeczpospolitej” jeden z czołowych działaczy prezydenckiej frakcji. – Europejska Solidarność próbuje przyciągnąć do siebie uwagę. Niestety, niektórzy już myślą o przyszłych wyborach, a nie o tym, jak doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju – dodaje nasz rozmówca.

Znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko uważa, że żądania opozycji w czasie trwających negocjacji z USA „godzą w interesy Ukrainy”. – To politykierstwo. Poroszenko doprowadza do konfliktu wewnętrznego w czasie, gdy powinniśmy dążyć do jedności naszego społeczeństwa w obliczu starcia już nie tylko z Putinem, ale również z Trumpem – mówi „Rzeczpospolitej” Fesenko.

Jak twierdzi, po zakończeniu wojny ukraińska scena polityczna zmieni się nie do poznania: – Zarówno Poroszenko, ale też Tymoszenko, są duchami przeszłości. Ich czas przeminął.

Przypomina, że relacje opozycji parlamentarnej z Zełenskim zaogniły się, kiedy prezydent i Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony wprowadzili wobec Poroszenki sankcje, umieszczając go na jednej liście m.in. z liderem prorosyjskich sił nad Dnieprem Wiktorem Miedwiedczukiem (obecnie przebywającym w Moskwie). Były prezydent, któremu m.in. zablokowano konta bankowe, twierdził, że decyzja władz w Kijowie jest „motywowana politycznie”.