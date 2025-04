Co Ukraina otrzyma w ramach propozycji Trumpa?

„Solidną gwarancję bezpieczeństwa”, obejmującą grupę państw europejskich i potencjalnie również podobnie nastawionych krajów pozaeuropejskich. Dokument jest niejasny pod względem sposobu funkcjonowania tej operacji pokojowej i nie wspomina o udziale USA.

Zwrot niewielkiej części obwodu charkowskiego okupowanej przez Rosję

Niezakłóconą żeglugę na rzece Dniepr, która biegnie wzdłuż linii frontu na południu Ukrainy

Odszkodowania i pomoc w odbudowie, jednak w dokumencie nie wskazano, skąd mają pochodzić fundusze

Inne elementy planu:

Elektrownia jądrowa w Zaporożu – największy tego typu obiekt w Europie – będzie uznawana za terytorium ukraińskie, ale obsługiwana przez USA, a energia elektryczna będzie dostarczana zarówno na Ukrainę, jak i do Rosji.

Dokument odnosi się do umowy między USA a Ukrainą w sprawie minerałów, która według Trumpa ma być podpisana w tym tygodniu.

Ukraina odrzuca propozycję USA

We wtorek prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, odrzucił możliwość uznania przez Ukrainę rosyjskiej okupacji Krymu w ramach porozumienia mającego doprowadzić do zawieszenia broni między Kijowem a Moskwą. – Ukraina nie uzna okupacji Krymu. Nie ma tu o czym mówić. To wbrew naszej konstytucji – mówił Zełenski na wtorkowej konferencji prasowej.