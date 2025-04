Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany później przez agencję Interfax, powiedział dziennikarzom: „Kiedy prezydent powiedział, że możliwe jest omówienie kwestii nieatakowania celów cywilnych, w tym dwustronnie, prezydent miał na myśli negocjacje i dyskusje ze stroną ukraińską”.

Zełenski w swoim nocnym wystąpieniu powiedział, że Ukraina podtrzymuje swoją propozycję zaprzestania ataków na cele cywilne i jest gotowa na każdą formę dyskusji, aby to osiągnąć. Wcześniej USA i Ukraina określiły to jako 30-dniowe zawieszenie broni. – Ukraina podtrzymuje swoją propozycję nieatakowania przynajmniej celów cywilnych. Oczekujemy jasnej odpowiedzi ze strony Moskwy – powiedział. – Jesteśmy gotowi na każdą rozmowę o tym, jak to osiągnąć – dodał.

Koniec wojny na Ukrainie. Donald Trump liczy na porozumienie „w tym tygodniu”

W ocenie ukraińskiego prezydenta rozmowy w Londynie „mają podstawowe zadanie: dążyć do bezwarunkowego zawieszenia broni. To musi być punkt wyjścia”. Zełenski powiedział wcześniej, że po bezwarunkowym zawieszeniu broni „nastąpi ustanowienie prawdziwego i trwałego pokoju”. Głos w tej sprawie zabrała również administracja prezydenta Donalda Trumpa, która wskazała, że z zadowoleniem przyjęłaby przedłużenie świątecznego rozejmu. Trump i sekretarz stanu Marco Rubio powiedzieli w piątek, że Waszyngton może odstąpić od prowadzenia rozmów pokojowych, jeśli nie będą zauważalne postępy. W niedzielę Trump wyraził nadzieję, że obie strony osiągną porozumienie „w tym tygodniu”.

Żądania Rosji obejmują zrzeczenie się przez Ukrainę wszystkich ziem, które Putin twierdzi, że zaanektował, i zaakceptowanie trwałej neutralności kraju. Ukraina twierdzi, że byłoby to równoznaczne z poddaniem się i pozostawieniem jej bez obrony w przypadku ponownego ataku. „Prezydent Putin i strona rosyjska pozostają otwarci na poszukiwanie pokojowego rozwiązania. Kontynuujemy współpracę ze stroną amerykańską i oczywiście mamy nadzieję, że ta praca przyniesie rezultaty” – powiedział dziennikarzom Pieskow.