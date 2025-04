Jest odpowiedź Putina na propozycję Zełenskiego. Chce się nad nią „zastanowić”

Jego zdaniem w czasie wielkanocnego rozejmu to Ukraina miała nie zastosować się do ustaleń i ze strony Ukrainy „było ponad 5 tysięcy ataków”. Z kolei z danych ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że 20 kwietnia na froncie zanotowano 96 starć bojowych, i jest to o 32 proc. mniej niż w piątek, gdy odnotowano 127 starć.

Rosyjski atak na Sumy

Jako „argument” Putin podał rosyjski atak na ludność cywilną w Sumach, w wyniku którego zginęło 35 osób. Powtórzył przy tym przekaz rosyjskiej propagandy, że w centrum kongresowym Uniwersytetu Państwowego w Sumach w czasie ataku miała odbywać się ceremonia wręczenia nagród „tym, którzy popełnili zbrodnie w obwodzie kurskim”. – To są ludzie, których Rosja uważa za przestępców, którzy powinni otrzymać zasłużoną karę za to, co zrobili – stwierdził Putin.

Odpowiadając na propozycję zawieszenia ataków na infrastrukturę cywilną, Putin stwierdził, że „trzeba się nią zająć”. – Siły Zbrojne Ukrainy organizują spotkania, narady, konferencje w restauracjach, świętują coś, piją wódkę. Czy to obiekt cywilny? Cywilny. Ale jaki jest cel? Wojskowy. To trzeba uporządkować. To wszystko jest tematem do dogłębnych badań, być może dwustronnych, w wyniku dialogu. Nie wykluczamy tego. Więc przeanalizujemy to wszystko i podejmiemy odpowiednie decyzje – argumentował Władimir Putin.