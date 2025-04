Wojna Izraela z Hamasem rozpoczęła się 7 października 2023 roku od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael. W ataku tym zginęło ok. 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Izraela w charakterze zakładników. W działaniach odwetowych Izraela zginęło co najmniej 51 065 osób, w większości – jak podaje strona palestyńska – cywilów.