Szef wywiadu wojskowego Ukrainy podkreślił, że atak rakietowy na Sumy jest rosyjską „zbrodnią wojenną”. Budanow przekazał kondolencje bliskim ofiar ataku. Zapowiedział też, że „żaden zbrodniarz wojenny – od tych, którzy wydawali rozkazy po tych, którzy wystrzelili pociski – nie uniknie kary”.



Rosjanie zaatakowali Sumy przy użyciu głowic kasetowych?

O użyciu przez Rosjan głowic kasetowych do ataku na Sumy informował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak i ustępująca ambasador USA na Ukrainie Bridget Brink. Głowica kasetowa to rodzaj głowicy, która zawiera wiele mniejszych ładunków, znanych jako subamunicja. Po osiągnięciu zaprogramowanej wysokości lub w określonym momencie, głowica uwalnia subamunicję, co zwiększa pole rażenia broni. Głowice kasetowe najczęściej wykorzystywane są do rażenia siły żywej przeciwnika na dużym obszarze. Amunicji kasetowej używa zarówno Rosja, jak i Ukraina. Jednak użycie jej w terenie zabudowanym, przeciwko celom cywilnym uważa się za złamanie norm międzynarodowego prawa humanitarnego.



Donald Trump pytany o atak na Sumy stwierdził, że „powiedziano mu, iż Rosjanie popełnili błąd”. Nazwał też atak „czymś strasznym”.