Izraelska armia informuje, że uderzyła w skład dronów należący do Hezbollahu. Przed atakiem Izrael wezwał do ewakuacji mieszkańców Hadath, miejscowości leżącej na przedmieściach Bejrutu.

Reklama

Panika na przedmieściach Bejrutu po izraelskim ostrzeżeniu

Do ataku doszło po porannej informacji, że z terytorium Libanu w stronę Izraela wystrzelone zostały dwa pociski – jeden spadł na terytorium Libanu, drugi został strącony przez stronę izraelską. Był to drugi w ostatnim tygodniu przypadek, gdy Izrael został ostrzelany z terytorium Libanu. Za każdym razem Hezbollah zaprzeczał, jakoby stał za atakami i przekonywał, że mogą to być działania mające dać pretekst do wznowienia działań wojskowych Izraela wymierzonych w Liban.



27 listopada 2024 roku doszło do rozejmu między Izraelem a Libanem. Wcześniej Hezbollah od października 2023 roku ostrzeliwał terytorium północnego Izraela w akcie solidarności z Hamasem, przeciwko któremu Izrael prowadził operację odwetową po ataku z 7 października 2023 roku. Izrael odpowiadał ostrzałem libańskiego pogranicza, po czym – latem 2024 roku – rozpoczął intensywne ataki na Liban z powietrza (w jednym z nich zginął przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah), aż wreszcie 1 października rozpoczął operację lądową w Libanie.

Na mocy porozumienia Hezbollah miał wycofać swoich bojowników i broń z pogranicza Libanu z Izraelem, które obsadzić miała libańska armia. Libański rząd miał zdemontować infrastrukturę militarną Hezbollahu istniejącą na południu kraju i skonfiskować wszelką nielegalną broń. Z kolei Izrael miał wstrzymać ataki na południe Libanu i wycofać swoje siły z tego kraju. Obie strony regularnie oskarżają się o łamanie warunków porozumienia.