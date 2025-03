Jak Ukraińcy podchodzą do propozycji USA ws. zawieszenia broni? Wyniki sondażu

W nowym badaniu Ukraińcy wyrazili swoją opinię na temat propozycji 30-dniowego zawieszenia broni przedstawioną 11 marca przez USA. Sondaż przeprowadzony przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) wskazuje, że inicjatywa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa spotkała się z szerokim uznaniem ukraińskiego społeczeństwa.

Reklama

Sondaż: Ukraińcy popierają propozycję Trumpa ws. zawieszenia broni

Jak wynika z sondażu, 77 proc. ukraińskich respondentów ma pozytywne nastawienie do propozycji Donalda Trumpa w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni. 47 proc. badanych uważa, że inicjatywa ta mogłaby pokazać brak chęci zawarcia pokoju ze strony Rosji lub złamanie przez ten kraj ustalonych porozumień. Kolejne 12 proc. jest zaś zdania, że mogłoby to odblokować pomoc wojskową, a 18 proc. uznaje to za ważny krok w kierunku zakończenia wojny na warunkach korzystnych dla Ukrainy.

17 proc. respondentów ocenia propozycję USA negatywnie – wskazuje sondaż. 8 proc. badanych obawia się, że może osłabić to pozycję kraju, 7 proc. ankietowanych uważa, że jest to oznaka desperacji Kijowa, natomiast 2 proc. – że doprowadziłoby to do kapitulacji Ukrainy.

Wojna z Rosją. Ukraińcy są skłonni do bolesnych kompromisów?

Administracja Donalda Trumpa podejmuje obecnie próbę wynegocjowania z Rosją czasowego zawieszenia broni, które mogłoby doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego.