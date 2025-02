Putin pochwalił administrację Donalda Trumpa za to, że zrywa ona z „starymi kalkami”. - Pierwsze kontakty z nową amerykańską administracją budzą pewne nadzieje. Obie strony są zdeterminowane w działaniach na rzecz przywrócenia stosunków międzypaństwowych, stopniowego rozwiązywania ogromnej liczby nagromadzonych systemowych problemów strategicznych - stwierdził rosyjski prezydent.



Władimir Putin o administracji Donalda Trumpa: Odrzuca stereotypy i tzw. zasady

Putin mówił następnie, że to właśnie takie problemy „w pewnym momencie wywołały kryzys ukraiński i inne regionalne kryzysy”. Putin użył określenia „kryzys ukraiński” na określenie pełnowymiarowej wojny, którą Rosja rozpoczęła w 2022 roku przeciw Ukrainie.



- Jest ważne, że nasi obecni partnerzy demonstrują pragmatyzm, realistyczny ogląd spraw i odrzucają wiele stereotypów, tzw. zasad i mesjanistycznych kalek ideologicznych swoich poprzedników, co doprowadziło do kryzysu całego systemu relacji międzynarodowych – stwierdził rosyjski prezydent. Zdaniem Putina takie „kalki ideologiczne” zaczęły „niszczyć zachodnie społeczeństwa od środka”. - Wskazują na to problemy w gospodarce wielu zachodnich krajów, w polityce wewnętrznej. Wszyscy to widzieliśmy – podkreślił.

Władimir Putin twierdzi, że rozmowy ws. Ukrainy rozpoczęły się dzięki zwycięstwom rosyjskiej armii

Putin mówił też, że to „zwycięstwa rosyjskiej armii na polu walki stworzyły warunki do rozpoczęcia dialogu mającego na celu rozwiązania ukraińskiego kryzysu i innych kryzysów międzynarodowych”.