Co zmusza Trumpa do rozmów z Putinem?

Często słyszę to pytania i nie mam odpowiedzi. Wszyscy się zgadzają co do tego, że wojna musi się skończyć. Nie rozumiem jednak, dlaczego Trump nie używa wszystkich narzędzi potężnej Ameryki, by docisnąć Putina, który od trzech lat znajduje się w izolacji. W zamian wyciąga do niego rękę. Gospodarz Kremla macha szabelką i przekonuje, że może jeszcze długo prowadzić wojnę. I niech by prowadził, a wojna będzie wykańczała Rosję. Przecież to powinno być w interesie USA.

A może Trump w ten sposób osłabia sojusz chińsko-rosyjski?

Od co najmniej 20 lat w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że nie można dopuścić do tego, by Rosja poszła w kierunku Chin. I przez te wszystkie lata Rosja szła właśnie w tamtym kierunku, a w konsekwencji została wasalem Chin. Jest już za późno. Gdyby dzisiaj Amerykanie chcieli osłabić sojusz chińsko-rosyjski, musieliśmy wejść z innej strony i przekonać Xi Jinpinga do porzucenia Putina.

Jaka jest strategia Kremla podczas negocjacji z Amerykanami? Jaki Putin ma w tym cel?

Putin zawiódł się na początku wojny i obrał inną strategię. Postanowił, jak w przysłowiu, poczekać, aż trupy jego wrogów spłyną z prądem. Uznał, że ma sporo sił, zobaczył też, że naród się nie buntuje i nawet chce umierać za pieniądze. Takiej strategii Kreml trzyma się od ponad dwóch lat. I widzi, że sytuacja się nie pogarsza, gospodarka nie upada. Swoje warunki Putin przedstawił jeszcze w ubiegłym roku, domagając się w całości czterech obwodów Ukrainy i zdania nie zmienia. Wręcz przeciwnie, wysuwa kolejne żądania domagając się wyborów w Ukrainie i odsunięcia od władzy prezydenta Zełenskiego.