Rosja–USA w Arabii Saudyjskiej – z dużej chmury mały deszcz

– (Prezydent Zełenski) już powiedział, że nie zrezygnuje z NATO, Ukraina nie odda terytoriów. (…) Ale to wszystko jest grą. Przy tym daleką od zakończenia. Tak naprawdę to jeszcze się nawet na dobre nie zaczęła – mówił o rosyjsko-amerykańskich negocjacjach oraz przyszłych z udziałem Ukrainy były ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Trzecim członkiem rosyjskiej grupy był absolwent amerykańskich uniwersytetów Harvarda i Stanforda, Kiriłł Dmitriew. Miał się podobno włączać w rozmowy na tematy gospodarcze, ale szybko opuścił obrady. Najwyraźniej nie było dla niego zajęcia. Mimo że rosyjscy dziennikarze zauważyli na sali – za plecami Ławrowa i Uszakowa – dwóch rosyjskich dyplomatów specjalizujących się w sprawach Arktyki. Prawdopodobnie Kreml chciał skopiować ukraiński pomysł przekupienia Donalda Trumpa dostępem do zasobów mineralnych, tym razem arktycznych. Nic jednak nie wskazuje, by Amerykanie w Rijadzie podjęli dyskusję na ten temat.

– Osiągnęliśmy wzajemne zrozumienie, ale to nie oznacza, że nasze pozycje się zbliżyły – podsumowywał spotkanie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Kilka dni przed rozmowami oraz w ich trakcie pojawiały się informacje, że istnieje amerykański trzyetapowy plan zakończenia wojny w Ukrainie. Najpierw ustalono by zawieszenie broni, potem Ukraina musiałaby przeprowadzić wybory prezydenckie (które odsunęłyby Wołodymyra Zełenskiego od władzy), a w końcu podpisano by umowę pokojową. „Szczególnie część o wyborach to prezent Trumpa dla Putina. Putin nienawidzi Zełenskiego” – napisał w internecie eurodeputowany niemieckich Zielonych Siergiej Łagodinski, informując o planie.

Rozmowy Rosja-USA. Daleko do zawieszenia broni, do pokoju jeszcze dalej

– Do diabła z Trumpem i jego poje... planami pokojowymi – żachnął się amerykański weteran z Iraku Ryan O’Leary, walczący obecnie na Ukrainie i dowodzący Chosen Company w Legionie Międzynarodowym. Do Kijowa wkrótce przyjeżdża specjalny wysłannik Trumpa, gen. Keith Kellogg. Zełenski już zapowiedział, że zabierze go na front. Niewykluczone, że generała zawiozą do amerykańskich żołnierzy, by mógł posłuchać, co oni sądzą o negocjacjach amerykańsko-rosyjskich.