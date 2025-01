Jak Donald Trump może zaszantażować Władimira Putina w sprawie pokoju w Ukrainie

Kreml nie ustępuje więc przed groźbami Trumpa. – Będziemy nalegać, by stało się to polityką samego sojuszu – mówił niedawno rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko. Chodziło o uzyskanie gwarancji, że NATO nie przyjmie Ukrainy. – Witajcie znów na przełomie 2021 i 2022 roku. Putin powtarza swe ówczesne ultimatum wobec Zachodu – kompleksowy zestaw żądań na temat przyszłości architektury bezpieczeństwa, tworzonej wokół dwóch głównych zasad: żadnej Ukrainy w NATO i żadnego NATO w Ukrainie – podsumowała ekspert z Carnegie Foundation Tatiana Stanowaja. – To jest to, na co będzie naciskał Putin. Ale jego taktyka jednak się zmieniła. Zamiast ostrego ultimatum (jak w grudniu 2021 roku – red.) skupia się na łagodzeniu Trumpa i łechtaniu jego ambicji – dodała.

Rzeczywiście, Putin już publicznie powtórzył na przykład trumpowską tezę, że demokraci ukradli mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2020 roku. „Lizusostwo” – opisali tę wypowiedź rosyjscy opozycjoniści. Ale oni są na emigracji i nie mają wpływu na przebieg debat o zawarciu pokoju w Ukrainie.

Pokój legalizujący rosyjskie aneksje będzie bardzo krótki

Tymczasem Wołodymyr Zełenski chce, by NATO weszło do Ukrainy jako siły pokojowe, po zawarciu rozejmu (lub pokoju). Miesięcznik „Foreign Policy” sądzi, że z kolei sojusz ma dwie możliwości: albo zapewnić jej długotrwałą pomoc finansową i wojskową, albo objąć ją gwarancjami art. 5 swego traktatu. Obu ostro sprzeciwia się Kreml.

Nadal też nie wiadomo, jak mogłoby wyglądać przerwanie walk na froncie. Kijów mówi o ich przerwaniu, Putin domaga się podpisania trwałego układu pokojowego, by zacementować swoje podboje.

– Żaden ukraiński rząd nie zgodzi się na układ pokojowy, który oddaje jedną piątą kraju Putinowi – dość zgodnie mówią jednak ukraińscy politolodzy. Ponad połowa zaś Ukraińców, według niedawnego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, sądzi, że pokój, który zalegalizuje rosyjskie aneksje, nie będzie długotrwały. Takie zdanie wypowiadają niezależnie od swej płci, wieku i regionu, z którego pochodzą.