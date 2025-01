Gen. Freuding zwrócił uwagę, że Władimir Putin przestawił rosyjską gospodarkę na takie tory, by koncentrowała się ona na wsparciu rosyjskiej machiny wojennej. Ponadto w dozbrajaniu rosyjskich sił zbrojnych, jak zauważył, Moskwie pomagają Pjongjang oraz Teheran.



Niemiecka europosłanka: Rosja ma imponująco silną armię

Przed Rosją przestrzega też europosłanka Marie-Agnes Strack-Zimmermann z liberalnej FDP. - Rosja ma imponująco silną armię i szeroki zakres różnego rodzaju, potężnego sprzętu (wojskowego) - stwierdziła polityk FDP w rozmowie z niemieckim dziennikiem. Jak dodała Rosja jest w stanie utrzymywać silną armię pomimo sankcji nałożonej na nią przez Zachód.



Produkcja rośnie, magazyny się wypełniają Generał Christian Freuding o rosyjskich zbrojeniach

Roderich Kiesewetter, poseł CDU specjalizujący się w kwestiach polityki zagranicznej przekonywał, że rosyjskie ataki hybrydowe na Europę zachodnią są „wstępną fazą wojny”. To samo – jak przekonywał - można powiedzieć o coraz intensywniejszej działalności wywiadowczej Rosji oraz „zmasowanych atakach w przestrzeni informacyjnej”.



Głosy te pojawiają się w Niemczech w czasie, gdy w kraju trwa dyskusja na temat pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, który ma być wart ok. 3 mld euro. Kanclerz Olaf Scholz blokuje przekazanie tej pomocy, ponieważ uzależnia ją od zaciągnięcia nowych pożyczek, na co nie chce zgodzić się opozycyjna chadecja, ani liberałowie z FDP, którzy pod koniec 2024 roku opuścili rząd, co doprowadziło do utraty przez niego większości i rozpisania przedterminowych wyborów (odbędą się 23 lutego).