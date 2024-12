Ukraińscy żołnierze są wyczerpani. Coraz więcej postępowań dotyczących dezercji

Co grozi dezerterom na Ukrainie?

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 20 sierpnia ustawę, zgodnie z którą zniesiono odpowiedzialność karną za pierwsze dobrowolne oddalenie się z jednostki wojskowej lub dezercję. Dotyczy to wyłącznie żołnierzy, którzy zdecydowali się powrócić do służby i otrzymali na to zgodę od swojego przełożonego. Przepisy zaczęły obowiązywać 29 listopada. Ci, którzy opuścili swojego jednostki, mają czas, żeby do nich powrócić – unikając odpowiedzialności karnej – do 1 stycznia 2025 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie zaznaczał, że jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się ukraińska armia, są braki kadrowe. Nie chciał on jednak jednocześnie obniżyć minimalnego wieku poborowego z 25 do 18 lat, do czego starały się przekonać Kijów Stany Zjednoczone. - Ukraina musi rzucić do walki młodszych żołnierzy - mówił Antony Blinken w rozmowie z agencją Reutera. Sekretarz stanu USA przekonywał, że posiadanie żołnierzy na froncie – podobnie jak posiadanie broni i amunicji – jest kluczem do sukcesu w walce. - To są bardzo trudne decyzje. Ale, dla przykładu, rzucenie młodszych żołnierzy do walki, według nas, według wielu z nas, jest niezbędne. Obecnie 18-25-latkowie nie walczą - zaznaczał.

Wojna Rosji z Ukrainą. Rosyjska ofensywa przyspiesza

W ostatnich miesiącach Rosja przejęła inicjatywę strategiczną na froncie na Ukrainie i obecnie naciera w tempie najszybszym od marca 2022 roku. W listopadzie Rosjanie mieli zająć na Ukrainie terytorium o powierzchni nieco większej niż terytorium Singapuru. Rosyjska ofensywa trwa przede wszystkim w Donbasie, ale pojawiają się sygnały strony ukraińskiej, że rosyjska armia może przygotowywać się do ofensywy również na południu – w kierunku Zaporoża i Chersonia.

Wojna Rosji przeciw Ukrainie trwa już od 1017 dni. Ukraińcy nie podają danych o swoich stratach, ale w ostatnim wywiadzie dla agencji Kyodo Zełenski mówił, że liczba zabitych ukraińskich żołnierzy jest „znacznie” mniejsza niż 80 tysięcy.

Rosjanie kontrolują obecnie niespełna 20 proc. terytorium Ukrainy. W 2022 roku Rosja nielegalnie anektowała obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski - żadnego z tych obwodów do dziś nie kontroluje w całości, ale wszystkie uważa już za część swojego terytorium (w ich administracyjnych granicach).