Szef Komitetu Wojskowego NATO mówi o "precyzyjnych atakach" na cele w Rosji

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO wzywa firmy: Przygotujcie się na scenariusz wojenny

Podczas tego samego panelu Bauer wezwał firmy do przygotowania się na „scenariusz wojenny” i odpowiedniego dostosowania swoich linii produkcyjnych i dystrybucyjnych, aby były mniej podatne na szantaż ze strony krajów takich jak Rosja i Chiny.

- Jeśli możemy zapewnić, że wszystkie kluczowe usługi i towary będą mogły być dostarczone bez względu na wszystko, to jest to kluczowa część naszego odstraszania – uważa admirał. - Firmy muszą być przygotowane na scenariusz wojenny i odpowiednio dostosować swoje linie produkcyjne i dystrybucyjne. Chociaż to wojsko może wygrywać bitwy, to gospodarki wygrywają wojny – skwitował Bauer.

Moskwa reaguje na zapowiedź szefa Komitetu Wojskowego NATO

Oficjalna przedstawicielka MSZ Rosji Maria Zacharowa w rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti skomentowała słowa szefa Komitetu Wojskowego NATO admirała Roba Bauera na temat ataków na Rosję

- Najwyraźniej nie dokończyli lektury zaktualizowanej doktryny nuklearnej – zauważyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Kiedy Rosja może użyć broni nuklearnej?

19 listopada prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził „Podstawy polityki państwa w zakresie odstraszania nuklearnego”. Wskazują one, że Rosja może użyć broni nuklearnej, jeśli: