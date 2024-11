Chiny pokazały światu duży bezzałogowy okręt wojenny

Okręt ma możliwość instalacji różnorodnych modułów bojowych. Na jego pokładzie zainstalowano kompleksowy system uzbrojenia, składający się z czterech radarów z anteną fazową oraz uniwersalnego systemu pionowego startu dla rakiet. Okręt może przenosić pociski przeciwokrętowe i przeciwlotnicze, a także dysponuje zdalnie sterowanymi stanowiskami uzbrojenia artyleryjskiego. Dodatkowym atutem jest lądowisko dla bezzałogowego śmigłowca Z-5B/G (który w czasie prezentacji znajdował się na pokładzie) oraz zatoka rufowa przystosowana do obsługi pojazdów podwodnych i różnorodnych czujników.

„Orca” to przełom w rozwoju chińskiej technologii morskiej?

Wprowadzenie chińskiej „Orki" do służby jest o tyle ciekawe, że byłby to kolejny już przełom w rozwoju chińskiej technologii morskiej. Oznaczałoby to bowiem, że Chinom udało się opracować i zbudować w pełni funkcjonalny duży okręt bezzałogowy, co wiąże się z koniecznością przezwyciężenia wielu wyzwań technologicznych, z którymi zmaga się obecnie także zachodni przemysł stoczniowy.

Jak wynika z udostępnionych informacji, jednostka może realizować szeroki zakres zadań: od patrolowania strategicznych akwenów i ochrony portów, przez zwalczanie okrętów podwodnych, po obronę przeciwlotniczą i zwalczanie celów nawodnych (wszystko dzięki wystrzeliwanym pionowo rakietom różnych typów).

Chińskie źródła podkreślają przy tym, że brak załogi na pokładzie umożliwia prowadzenie długotrwałych operacji w trudnych warunkach, co pozwoli skutecznie odciążyć załogowe jednostki w realizacji rutynowych zadań patrolowych i rozpoznawczych, pozwalając na skierowanie personelu do bardziej złożonych misji strategicznych.