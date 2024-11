Opcja atomowa Zełenskiego. Czy w ciągu kilku miesięcy Ukraina skonstruuje własną bombę?

Nie mając w czasie wojny czasu na budowę i prowadzenie dużych obiektów wymaganych do wzbogacania uranu, Ukraina musiałaby polegać na plutonie wydobywanym ze zużytych prętów paliwowych pochodzących z ukraińskich reaktorów jądrowych.

Ukraina nadal kontroluje dziewięć działających reaktorów i posiada znaczące doświadczenie w dziedzinie energii jądrowej, pomimo że w 1996 r. zrezygnowała z trzeciego co do wielkości arsenału jądrowego na świecie.

W raporcie Iżaka czytamy: „Wagę plutonu reaktorowego dostępnego dla Ukrainy można oszacować na siedem ton. Znaczny arsenał broni jądrowej wymagałby znacznie mniej materiału. Ilość materiału wystarcza na setki głowic bojowych o taktycznej wydajności kilku kiloton".

„Taka bomba miałaby około jednej dziesiątej mocy Fat Mana” - podsumowują autorzy dokumentu.

Iżak twierdzi, że to wystarczyłoby do zniszczenia całej rosyjskiej bazy lotniczej lub skoncentrowanych instalacji wojskowych, przemysłowych lub logistycznych. Dokładna wydajność jądrowa byłaby jednak nieprzewidywalna, ponieważ wykorzystywano by różne izotopy plutonu - zaznacza autor raportu.