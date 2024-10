Wysłanniczka USA: w Ukrainie zbrodniami kieruje bezpośrednio Kreml

Rosjanie dopuszczają się zbrodni przeciw ludzkości: takie jest oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych?

Tak. Różnica w stosunku do ludobójstwa polega na tym, że w tym drugim przypadku musimy stwierdzić próbę likwidacji całej społeczności etnicznej.

Jak w czasie Holokaustu?

Holokaustu lub masakry Tutsi w Rwandzie w 1994 roku albo ludności Rohingya w Mjanmie, gdzie przemoc osiągnęła takie rozmiary, że zabijane są nawet dzieci. Różnica polega na tym, że tu nie chodzi już tylko o zdominowanie pewnej grupy etnicznej politycznie, ale jej całkowitą likwidację. Ale w ostateczności to sąd musi rozstrzygnąć, czy Rosjanie dopuścili się ludobójstwa, czy też nie. Lemkin uważał, że ludobójstwo obejmuje także likwidację kultury danego narodu oraz jego przyszłości. Dlatego do tej zbrodni zaliczał także porwanie dzieci.

Wyobraża sobie pani, że jak w Norymberdze kiedyś Putin i jego kompani zasiądą na ławach oskarżonych międzynarodowego trybunału?

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Znalazło to poparcie 43 państw. To niezwykła liczba. Takim nakazem objęto także wielu rosyjskich wojskowych, również bardzo wysokiej rangi. Prokurator generalny Ukrainy otworzył tysiące postępowań i procesów sądowych w sprawie zbrodni dokonanych przez Rosjan. Te działania wspiera szereg państw europejskich. Jest też grupa krajów, które nawiązały współpracę dla powołania międzynarodowego trybunału, który osądzi działania Kremla. To jest inicjatywa, która najbardziej przypomina proces norymberski, gdzie przemoc była jedną z trzech osądzonych zbrodni. Dalsze działania w tej sprawie rozważa teraz Rady Europy. Już jednak powołano w Hadze Centrum ds. Ścigania Przemocy. Chodzi o grupę prokuratorów, którzy gromadzą dowody i zasadniczo przygotowują oskarżenia przeciwko winnym zbrodni. Stany Zjednoczone wysłały do tego zespołu bardzo doświadczonego prawnika. Moje biuro wspiera finansowo te działania. Są to działania może bardziej zdecentralizowane, niż to było w przypadku procesu norymberskiego, ale są one mimo wszystko dalece skoordynowane. To jest stempel probierczy odpowiedzi wspólnoty międzynarodowej na rosyjską agresję.

Przed procesem norymberskim III Rzesza musiała przystać na bezwarunkową kapitulację. Rosja pozostaje mocarstwem atomowym, którego raczej nikt nie pokona…

Zgoda: postawienie Putina przed międzynarodowym trybunałem będzie niezwykle trudne. Dopóki pozostaje w Rosji, nie można go aresztować, a bez tego Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nie może otworzyć procesu. Tak ustalono w statucie rzymskim, na podstawie którego powołano tę instytucję.

Putin obawia się nawet wziąć udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Umowa, jaką Stany Zjednoczone podpisały z ONZ, zobowiązuje nas do zapewnienia dostępu do siedziby Narodów Zjednoczonych. A tu przywódcy są objęci immunitetem. Mimo to w przeszłości wielu przywódców obawiało się i w takim przypadku przyjazdu do Ameryki. Sądzę, że Putin też nie odważy się odwiedzić Nowego Jorku. Pozostanie międzynarodowym wyrzutkiem. Poza wyjątkowymi przypadkami, jak Mongolia, nigdy już nie będzie mógł wyjechać z Rosji.