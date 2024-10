Rozstrzyga się kwestia ataku Izraela na Iran. W środę rozmowa Biden-Netanjahu

Izrael ma przeprowadzić atak odwetowy na Iran po tym jak Iran 1 października przeprowadził atak rakietowy na Izrael, z użyciem ok. 180 pocisków balistycznych. Do ataku doszło tuż po tym, jak izraelska armia weszła do Libanu, gdzie prowadzi obecnie działania przeciwko Hezbollahowi. Już wcześniej izraelskie lotnictwo intensywnie bombardowało cele w Libanie – w tym Bejrut i jego przedmieścia. W jednym z nalotów zginął lider Hezbollahu, Hassan Nasrallah.



Reklama

Izrael planuje „znaczący atak” na Iran

Środowa rozmowa Bidena z Netanjahu będzie ich pierwszą rozmową od dwóch miesięcy – zaznacza Axios. USA obawiają się, że atak Izraela na Iran przeprowadzony na zbyt dużą skalę wywoła kolejny irański odwet, co może doprowadzić do wybuchu dużej wojny w regionie.



Czytaj więcej Atak Izraela na Liban Izrael rozszerza operację lądową w Libanie Izraelska armia poinformowała we wtorek, że rozpoczęła działania lądowe w południowo-zachodnim Libanie, co oznacza rozszerzenie obszaru, na którym prowadzona jest operacja lądowa w tym kraju. Izrael rozpoczął działania lądowe w Libanie w nocy z 30 września na 1 października.

Netanjahu we wtorek wieczorem miał przez wiele godzin konsultować z przedstawicielami izraelskiej armii i wywiadu kwestię ataku odwetowego na Iran. Rozmawiano zarówno o rozmiarach odwetu, jak i o czasie, w którym miałby on zostać przeprowadzony – twierdzą dwa źródła we władzach Izraela.



Źródła izraelskie twierdzą, że odwet ma być „znaczący”. W ramach odwetu Izrael ma przeprowadzić zarówno ataki powietrzne na cele wojskowe w Iranie, jak i tajne operacje, podobne do tej, w której w Teheranie zginął lider Hamasu, Isma'il Hanijja (wszystko wskazuje na to, że padł ofiarą zamachu bombowego). Izrael rozważa też ataki na irańskie obiekty naftowe.