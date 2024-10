Sojusznicy chcą wiedzieć, jak Ukraina zamierza zakończyć wojnę z Rosją

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 959 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W środę Aleksandr Łukaszenko zostanie odznaczony w Moskwie przez Władimira Putina.

Dotychczas Zełenski wielokrotnie deklarował, że Kijów domaga się pełnego wycofania się Rosji z okupowanych ukraińskich ziem oraz umożliwienia Ukrainie wejścia do NATO. W ostatnich dniach Zełenski wykluczył możliwość „targowania się” kosztem ukraińskiej suwerenności lub terytorium.



USA chcą wiedzieć, czego Ukraina będzie potrzebowała w 2025 roku

Jednak w sytuacji, w której wkrótce minie trzecia rocznica wybuchu wojny, a rozstrzygnięcie na polu walki nie wydaje się bliskie, natomiast poparcie Zachodu dla Ukrainy wykazuje oznaki słabnięcia, przedstawiciele ukraińskich władz zaczynają sygnalizować, że są gotowi uznać, iż jakieś zakończenie powinno wchodzić w grę - twierdzą informatorzy agencji Bloomberg. Rozmowy w tej sprawie mają toczyć się za zamkniętymi drzwiami.



Tak wyglądała sytuacja na froncie 9 października PAP

Skłonność Ukrainy do ustępstw ma być sprawdzona w czasie spotkania Wołodymyra Zełenskiego w Niemczech z Joe Bidenem i innymi zachodnimi sojusznikami. Ukraiński prezydent liczy, że pozyska tam poparcie dla swojego „planu zwycięstwa”, który obejmuje „jasne i konkretne działania zmierzające do sprawiedliwego zakończenia wojny”. Mimo że plan ten spotkał się z chłodnym przyjęciem, gdy Zełenski poinformował o nim we wrześniu administrację USA i innych sojuszników, prezydent Ukrainy wysłał w tym tygodniu swoich doradców do Waszyngtonu na rozmowy dotyczące jego szczegółów.