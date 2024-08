W kwietniu tego roku doszło już do pierwszego w historii bezpośredniego ataku Iranu na Izrael, w odwecie za atak Izraela na konsulat Iranu w Damaszku. Do tamtego ataku Iran użył ok. 300 środków napadu powietrznego, ale większość z nich zostało strąconych przez Izrael i jego sojuszników.



Gen. CQ Brown: Spodziewaliśmy się dwóch rzeczy, jedna już się wydarzyła

Gen. Brown w rozmowie z agencją Reutera zwrócił uwagę, że na Bliskim Wschodzie „były dwie rzeczy, których się spodziewano” - atak Hezbollahu na Izrael i atak Iranu na Izrael. - Jedna już się wydarzyła. Teraz wszystko zależy od tego, jak druga zostanie rozegrana – stwierdził.



- To jak zareaguje Iran będzie warunkować to, jak zareaguje Izrael, co z kolei przesądzi o tym, czy będzie to szerszy konflikt, czy nie – dodał.



Gen. Brown stwierdził także, że pewne ryzyko stwarzają sojusznicy Iranu w regionie w takich państwach jak Irak, Syria czy Jordania – chodzi o szyickie milicje, które mogą zaatakować np. stacjonujące na Bliskim Wschodzie siły USA. Zagrożenie stanowią też rebelianci Huti z Jemenu, którzy od wielu miesięcy atakują statki na Morzu Czerwonym. Amerykański generał nie wykluczył, że irańscy sojusznicy mogą podjąć działania na własną rękę - w szczególności dotyczy to Huti.



Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów zapewnił, że amerykańskie siły w regionie są lepiej przygotowane do wsparcia Izraela w odparciu ataku z powietrza niż były 13 kwietnia, gdy Iran przeprowadził pierwszy taki atak. Gen. Brown zwrócił przy tym uwagę na decyzję, by w rejonie Bliskiego Wschodu pozostały dwie grupy uderzeniowe lotniskowców USA, a także dodatkowa eskadra myśliwców F-22.



- Staramy się poprawić w stosunku do tego, co zrobiliśmy w kwietniu – zaznaczył.