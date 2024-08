Wojna na Ukrainie. Front daleko od Kurska: Rosjanie bliżej Pokrowska, Ukraińcy uderzą pod Zaporożem?

Wojska rosyjskie mogą zmienić cel swego szturmu

Ale pod Pokrowskiem Rosjanie w ciągu ostatnich dwóch dni zaczęli się zachowywać tak, jakby zamierzali zmienić kierunek ataku i ruszyć w inną stronę. Coraz częściej dokonują wypadów w kierunku południowym i południowo zachodnim od obecnie zajmowanych pozycji (w okolicach Nowohrodiwki czy Maryniwki).

Cześć wojskowych ekspertów ukraińskich i zachodnich zaczyna podejrzewać, że Rosjanie mogą rozpocząć atak na południe, w kierunku Sełydowego i Kurachowego. Ta pierwsza miejscowość leży ok. 7 km na południe od obecnych, rosyjskich pozycji, ale po drugiej stronie szosy z Doniecka do Pokrowska. Jej zdobycie zmusiłoby Ukraińców do odwrotu z najbardziej wysuniętych na wschód pozycji pod Donieckiem. Ale przedłużenie ataku do Kurachowego zagroziłoby otoczeniem ukraińskich oddziałów w całej południowej części frontu na doniecczyźnie.

Ukraińscy żołnierze ostrzeliwują pozycje rosyjskich wojsk w rejonie Czasiw Jaru za pomocą samobieżnej haubicoarmaty 2S5 Hiacynt-S Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Przy czym wszystko osnuwa „fog of war” („mgła wojny” czyli niepewność związana z zamierzeniami przeciwnika). Możliwe, że Rosjanie pozorują atak na południe, by osłabić czujność obrońców Pokrowska lub próbować obejść miasto z innej strony. Poza tym, przy takim manewrze naraziliby się na uderzenie w plecy ukraińskich oddziałów zgromadzonych w mieście.

Torećk – jeszcze jeden cel ataków

Rosyjscy eksperci i tzw. wojenkory (imperialni blogerzy, najbardziej twardogłowi zwolennicy podboju Ukrainy) ostrzegają jednak, że ukraińskiej armii przestaje brakować żołnierzy. Według nich po ogłoszeniu mobilizacji Kijów sformował już do 15 nowych brygad.

Ale nie widać ich na froncie donieckim. Około 40 kilometrów na północny zachód od pozycji pod Pokrowskiem Rosjanie nadal atakują aglomerację Torećka. Po zdobyciu wioski o egzotycznej nazwie Niu Jork oraz Piwdennoho i Drużby zaatakowali południowo wschodnie krańce samego miasta. Tutaj również ataki nie są przerywane ani na chwilę, choć nie mają takiej intensywności, jak pod Pokrowskiem.