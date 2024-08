Dlaczego Ukraina atakuje Rosję w obwodzie kurskim? Wołodymyr Zełenski odkrył karty

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 907 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 6 sierpnia br. siły ukraińskie rozpoczęły ofensywę na obwód kurski w Rosji.

Ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy w graniczącym z Ukrainą od południa obwodzie kurskim rozpoczęła się we wtorek 6 sierpnia. Dla Ukraińców to pierwsza taka operacja od początku wojny.

Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim. Jaki jest cel Ukraińców?

Jaki cel Ukraina chce osiągnąć poprzez przeniesienie działań wojennych na terytorium Rosji? Jakie zadania postawiono przez ukraińskimi żołnierzami? W piątek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zasugerował, że Ukraina stosuje "sprawdzone środki przymusu", by skłonić Rosję do podjęcia negocjacji na warunkach, które byłyby do przyjęcia dla władz w Kijowie.

Do tej pory Kreml uzależniał zgodę na zawieszenie broni od wycofania się ukraińskich żołnierzy z ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego, czyli terenów, których niezgodną z prawem międzynarodowym aneksję prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił we wrześniu 2022 r. Ukraina z kolei chce, by Rosja wycofała żołnierzy z ukraińskich terenów, w tym z Krymu, którego aneksję Moskwa ogłosiła w 2014 r.