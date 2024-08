Wojna na tym polega, jeśli ktoś chce prowadzić wojnę nie może przy otwartych kartach tej wojny prowadzić, te karty każdy trzyma przy orderach, by nikt w nie nie zajrzał.

A na ile strategicznie istotne jest to, że Ukraińcy właśnie dowiedli, że atomowe groźby Rosji pozostają tylko groźbami? Ukraina zaatakowała bezpośrednio rosyjskie terytorium – i Rosja wcale po broń atomową nie sięgnęła.

Znowu ta czerwona linia putinowska, których masę nakreślił na mapie światowej, ona tutaj prysła. Jeśli do tej pory Zachód wstrzymywał się z pozwalaniem Ukrainie atakowania rakietami w głąb Rosji, a tu armia ukraińska weszła na terytorium Rosji. To też dla Zachodu jest sygnał, że nie ma co takich ograniczeń utrzymywać. Mam nadzieję, że w tym kierunku pójdzie po tej akcji, być może ona miała też taki cel, by ośmielić Zachód do zdjęcia ograniczeń na atakowanie celów strategicznych rosyjskich, skoro i tak wojna na terytorium Rosji już się toczy, bo Ukraińcy tam weszli.

Ja bym dodał jeszcze jeden istotny aspekt: ta akcja stawia Władimira Putina przed dylematem. On do tej pory miał inicjatywę, on do tej pory dyktował, on do tej pory zmuszał Ukrainę do reakcji. Teraz Putin musi zareagować. Zauważmy, że w tej sytuacji obecnej to Putin musi podjąć decyzję. Jakiej by nie podjął, ona nie będzie dla niego dobra. Jeśli podejmie decyzję zlikwidowania tego włamania ukraińskiego, to znaczy musi tam skierować dużo większe siły. Musi ściągnąć z innych kierunków frontu swoje wojska i sprowadzić do obwodu kurskiego, by osiągnąć tam dużą przewagę. A to będzie oznaczało osłabienie na innych odcinkach frontu. Ukraina na tym skorzysta. Jeśli Putin jednak na to by się nie zdecydował i chciał rozwijać swoją operację i „wyzwalać” pozostałą część tzw. donieckiej republiki musiałby z tym cierniem w stopie żyć i poruszać się po Ukrainie, część terytorium Rosji byłaby zajęta przez przeciwnika. Jak on patrzyłby w oczy Rosjanom? To jest postawienie Putina przed poważnym dylematem polityczno-psychologicznym.