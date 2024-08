Jak może wyglądać atak Iranu na Izrael?

Izrael jest na odwet przygotowany. W supermarketach nie ma wprawdzie panicznych zakupów, lecz zanotowano znacznie większe obroty. Nikt nie wie, czego należy się spodziewać.

– Nie należy się liczyć z innego rodzaju atakiem jak przy użyciu rakiet. Tak jak to miało miejsce w połowie kwietnia. Z tym, że Iran wyciągnął zapewne wnioski z tego, że 99 proc. wystrzelonych w kierunku Izraela dronów i rakiet zostało zestrzelonych – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef szef Jerusalem Institute for Strategic Studies (JISS).

Zdaniem gen. Marka Hertlinga, byłego dowódcy sił USA w Europie, zmasowany atak irańskich rakiet jest w stanie przełamać izraelską obronę powietrzną oraz jego zachodnich sojuszników obecnych w regionie, na czele z USA. Tym bardziej gdyby atak ze strony Iranu miał zostać skoordynowany z atakiem rakietowym Hezbollahu, a także jemeńskich Hutich. – Nie sądzę, aby Iran zdecydował się na tego rodzaju atak – powiedział CNN gen. Hertling.

A może atak wyprzedzający Izraela na Iran?

Teoretycznie możliwy jest także inny scenariusz w postaci wyprzedzającego ataku izraelskich sił na Iran, w sytuacji gdyby miało się okazać, iż tylko w ten sposób można będzie uniknąć wielkich szkód w państwie żydowskim. Jak twierdzi portal „Times of Israel”, opcja taka była dyskutowana w niedzielę wieczorem na posiedzeniu gabinetu wojennego z udziałem Netanjahu.

Zdaniem prof. Inbara byłoby to rozsądne wyjście z sytuacji. Należałoby w pierwszej kolejności zaatakować irański system obrony powietrznej, a następnie instalacje nuklearne. W Libanie z kolei należałoby doprowadzić do znacznego osłabienia zdolności militarnych Hezbollahu, co uspokoiłoby na pewien czas sytuację na izraelskim froncie północnym.