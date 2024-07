Przed przyjęciem ustawy ukraińscy więźniowie zwracali się do różnych instancji z prośbą o wysłanie na front, kończyło się to ułaskawieniem przez prezydenta Zełenskiego. W 2022 roku było takich decyzji 363. W pierwszych miesiącach wojny władze różnych szczebli wypuściły jeszcze dodatkowych kilkaset osób z aresztów śledczych przed wyrokami sądowymi. Potem proces przerwano.

– Wtedy w Rosji (latem 2022 roku – red.) Jewgienij Prigożyn zaczął werbować w łagrach. A potem ich Ministerstwo Obrony formowało oddziały „Sztorm Z”. My z czysto moralnego punktu widzenia nie mogliśmy robić czegoś podobnego – tłumaczył Deutsche Welle deputowany Serhij Ionuszas.

Co dziesiąty więzień ukraiński zgłosił się do wojska

Obecnie do 4 tys. ukraińskich więźniów już zgłosiło się do służby w wojsku, czyli ponad jedna dziesiąta wszystkich osadzonych w Ukrainie. Nie wiadomo, ilu z nich przejdzie gęste sito rekrutacji, którego najważniejszym elementem są rozmowy z przedstawicielami poszczególnych ukraińskich brygad. Więźniów nie rozdziela się bowiem automatycznie, rekrutują ich poszczególne oddziały. Od ubiegłego tygodnia do wojska zaczęły się zgłaszać skazane kobiety.

– Och, dużo w naszym kraju jest ludzi, którzy powinni siedzieć, ale z jakichś powodów są na wolności. I dużo ludzi jest w więzieniu, a powinni być na wolności. Cóż, więzienie to statystyczne odwzorowanie naszego społeczeństwa – mówi rekruter 3. Brygady Szturmowej (dawnego Azowa) Dmytro Kucharczuk. Sam siedział w 2021 roku za bójkę z policjantem na manifestacji. Na rozmowy do więzienia przywiózł ze sobą żołnierza, którego sposób bycia – zdaniem dziennikarzy – zdradzał znawcę więziennego życia.

Jeśli brygada zgodzi się wziąć chętnego, to przechodzi on szkolenie wojskowe na poligonie organizowane przez wojskowe władze administracyjne. Ale po tym w większości brygad czeka go jeszcze miesiąc–półtora dodatkowego szkolenia. Dowódcy nie ufają władzom i chcą mieć pewność, że żołnierze są przygotowani do walki.