Adradar podaje, że tylko w marcu tego roku liczba mieszkań na rynku wtórnym wzrosła o 14 proc. w Warszawie (do 24 tys. lokali), o 10 proc. w Trójmieście (10,3 tys.) i Łodzi, o 9 proc. w Poznaniu (4,8 tys.), o 8 proc. w Katowicach (2,7 tys.), o 6 proc. w Krakowie (11,9 tys.) i o 4 proc. we Wrocławiu (11,7 tys.).

Ile sprzedający chcą za mieszkania z drugiej ręki

- Tak duży wzrost liczby mieszkań w ofercie zadziałał stabilizująco na ich średnią cenę metra kwadratowego. We wszystkich metropoliach, z wyjątkiem Łodzi, utrzymała ona poziom z lutego – komentuje Marek Wielgo. - W Warszawie mieszkania z drugiej ręki kosztowały w marcu średnio ok. 17,9 tys. zł za metr, w Krakowie – 17,4 tys. zł, w Trójmieście – 15,9 tys. zł, we Wrocławiu – 14,5 tys. zł, w Poznaniu – 11,6 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która jest najtańszym rynkiem w tym zestawieniu – 8,5 tys. zł za metr.

Ekspert portalu GetHome.pl zwraca uwagę, że w Warszawie i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra mieszkań z drugiej ręki jest już niższa niż przed rokiem o 2 i 1 proc., odpowiednio. W Krakowie średnia utrzymuje poziom sprzed 12 miesięcy. W tym okresie najbardziej wzrosła ona we Wrocławiu (6-proc. wzrost), a najmniej w Poznaniu (1 proc.).