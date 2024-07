Premier Izraela Beniamin Netanjahu, który już w sobotę miał wrócić ze Stanów Zjednoczonych do Izraela, powiedział, że przyspieszy swój lot i zwoła gabinet bezpieczeństwa po przylocie.

Jego skrajnie prawicowy sojusznik koalicyjny, minister finansów Becalel Smotricz, wezwał do zdecydowanego odwetu, w tym przeciwko przywódcy Hezbollahu, Hasanowi Nasr Allahowi.

„Za śmierć dzieci powinien zapłacić głową. Cały Liban powinien zapłacić” - napisał Smotricz na X. ”Premier powinien natychmiast wrócić. Nadszedł czas na działania” - dodał.

Aneksja Wzgórz Golan przez Izrael

Okupowane przez Izrael Wzgórza Golan były częścią Syrii do 1967 roku, kiedy to Izrael zajął większość tego obszaru podczas wojny sześciodniowej, anektując go w 1981 roku.

Ta jednostronna aneksja nie została uznana przez większość krajów, a Syria domaga się zwrotu tego terytorium. Na okupowanym terenie mieszka ponad 40 tys. osób, z czego ponad połowa to Druzowie. Druzowie są mniejszością arabską, która praktykuje odłam islamu.