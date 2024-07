Z drugiej strony pod naciskiem USA kolejne chińskie banki wycofują się z rosyjskiego rynku lub przerywają rozliczenia z rosyjskimi klientami.

Przeciąganie Pekinu na swoją stronę

– Bez Chin raczej nie można liczyć na przyciągnięcie na kolejny „szczyt pokoju” (pierwszy odbył się w Szwajcarii w czerwcu – red.) szeregu ważnych krajów, np. Brazylii, czy aktywny udział Arabii Saudyjskiej. Dlatego podjęto decyzję, by porozmawiać z Chinami, również uwzględniając ich interesy – wyjaśnia ukraiński ekspert Ihor Semiwołos.

Kijów szykuje się do drugiego „szczytu”, na który – pod naciskiem części uczestników pierwszego – chce zaprosić Rosję. Kreml odrzucił wcześniej możliwość takich rozmów, ale jeśli Pekin wyśle swą delegację na spotkanie, to znajdzie się w trudnym położeniu. – Kijów chciałby przyciągnąć Chiny, by podwyższyć status imprezy, co też teoretycznie utrudniłoby Moskwie jej bojkot. (…) Ale na niej najprawdopodobniej będą omawiać zasady uregulowania (końca wojny) nie do przyjęcia dla Moskwy, dołączając publiczną krytykę wielu krajów pod adresem Rosji – tak jeden z moskiewskich publicystów opisuje problemy, jakie Kremlowi stworzyła ukraińska ofensywa dyplomatyczna w Chinach.

– Starczy nam cierpliwości, by doczekać się zwycięstwa – buńczucznie zapowiada nacjonalistyczny deputowany Konstantin Zatulin.

Rywalizacja w Azji Południowo-Wschodniej

Mimo to Rosja postanowiła nie czekać, ale również dyplomatycznie się zabezpieczyć i jej minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow pojechał do Laosu na serię spotkań ASEAN – organizacji zrzeszającej kraje Azji Południowo-Wschodniej (od Filipin, poprzez Malezję i Indonezję, po Birmę). Będzie tam prawdopodobnie próbował blokować wszelkie ukraińskie inicjatywy, wykorzystując niechęć większości tych krajów do USA i przekonując, że Kijów jest amerykańskim satelitą.