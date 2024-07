Kto i po co wzywa w Ukrainie do pokoju

- Z tego, co wiemy, to niektórzy influencerzy wystąpili w roli „użytecznych idiotów”. Stali się ofiarami akcji zapoczątkowanej przez Rosjan, że wojna może się szybko zakończyć. To są po prostu ludzie niewykształceni, niestety, za to emocjonalni. A inni blogerzy zobaczyli, że pojawił się trend w internecie, więc ruszyli ich śladem – sądzi jednak Andrij Kowalneko z ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji.

Zmęczenie społeczeństwa wojną i odrzucenie kapitulacji

– U znacznej części społeczeństwa widać zmęczenie wojną i gotowość przyjęcia dowolnego wariantu pokoju. Niektórzy blogerzy to czują i próbują odpowiadać na te nastroje. Przy tym inni blogerzy jak i wcześniej piszą o konieczności zemsty za te bombardowania, i to też popiera część społeczeństwa – przekonuje jednak politolog Andrij Zołotarew.

Socjologowie zaś twierdzą, że po pierwsze wpływ nawet znanych blogerów na podejmowanie przez Ukraińców decyzji politycznych „jest przesadzony”, a po drugie gotowość społeczeństwa do zakończenia wojny wcale nie oznacza przyjęcia dowolnych warunków pokoju.

– Jeśli rok temu na rozmowy (z Rosją) godziło się ok. 30 proc. Ukraińców, to obecnie jest ich trochę ponad 50 proc. Ale jeśli pytamy respondentów, czy Ukraińcy są gotowi do zawarcia pokoju na dowolnych warunkach, przytłaczająca większość odpowiada „nie”. Ukraińcy są elastyczni, gotowi są poprzeć niektóre warianty i scenariusze (pokojowe), ale każdy z nich musi zawierać gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – wyjaśnia socjolog Anton Hruszećkyj.