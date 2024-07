Nieoficjalnie: Viktor Orbán w piątek leci z wizytą do Moskwy

Podczas swej pierwszej wizyty w wojennym Kijowie skonfliktowany z Ukrainą premier Węgier Viktor Orbán sugerował wprowadzenie zawieszenia broni na froncie. Zarówno ukraińscy politycy, jak i większość przywódców państw Zachodu (a także międzynarodowi eksperci) dotychczas byli przeciwni zawieraniu porozumienia o przerwaniu ognia z Rosją. Wszyscy uważają, że Władimir Putin wykorzysta je do zebrania sił do kolejnego ataku na Ukrainę. Ale i sam Putin powiedział w czwartek, że nie zgodzi się na zawieszenie broni na Ukrainie, dopóki Kijów nie podejmie kroków, które są „nieodwracalne” i akceptowalne dla Kremla.

Viktor Orbán z wizytą w Rosji? Donald Tusk komentuje

W serii wpisów Panyi Szabolcs zwrócił uwagę, że węgierski rządowy samolot przyleciał w czwartek do Moskwy i wrócił do Budapesztu, co może świadczy, że część delegacji już jest w Rosji – dziennikarz sugeruje, że może chodzić o szefa MSZ.



Do nieoficjalnych doniesień nawiązał w mediach społecznościowych Donald Tusk. „Pogłoski o twojej wizycie w Moskwie nie mogą być prawdą, Viktorze Orbánie, czy mogą?” - napisał po angielsku na Twitterze, oznaczając konto szefa rządu Węgier.



1 lipca 2024 roku Węgry objęły przewodnictwo w Radzie UE. Węgierska prezydencja potrwa do końca roku.