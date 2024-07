Wojna w Ukrainie: kolejna rosyjska ofensywa. Czy Ukrainie uda się obronić Toreck?

Tak było np. pod koniec czerwca w ataku na Wuhledar, gdzie Ukraińcy zniszczyli 16 czołgów i 17 motocykli, zabijając ponad 800 rosyjskich żołnierzy.

Kreml jest nieczuły na straty

– Wielu uważa, że jeśli Rosja w tej wojnie traci wielu żołnierzy czy sprzętu, to w jakimś momencie to powinno poderwać ją od wewnątrz. Albo że część putinowskiego otoczenia, nie chcąc przedłużać tej bardzo kosztownej wojny, będzie w stanie w jakiś sposób zmienić sytuację na Kremlu tak, by zostały podjęte odpowiednie decyzje polityczne (zakończenia wojny). To wszystko iluzja – mówi analityk Taras Żowtenko.

Jego zdaniem rosyjscy generałowie nadal walczą według zasad starej, sowieckiej doktryny wojennej. – A w niej było zapisane, że jeśli oddział tracił mniej niż 1/3 swego składu osobowego czy techniki, to sytuacja jest mniej więcej normalna – tłumaczy, dlaczego Kreml i jego dowódcy są nieczuli na obecny poziom strat.

– Ale jeśli podnieślibyśmy ich poziom straty poza możliwości kompensowania rezerwami, to mogłoby to wywołać nerwowość w rosyjskich władzach. To jest to, czego ich machina polityczna może nie wytrzymać. Gdyby rosyjskie straty wzrosły z obecnego mniej więcej tysiąca żołnierzy na dobę do około trzech tysięcy i utrzymały się na tym poziomie przez, powiedzmy, trzy miesiące, to wtedy rzeczywiście z politycznego punktu widzenia mogłyby przynieść widoczne rezultaty – dodał.