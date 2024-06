Ukraińska armia prowadzi od kilku miesięcy powietrzną ofensywę przeciw rosyjskim instalacjom wojskowym na półwyspie. Większość uderzeń wykonano brytyjskimi lub francuskimi rakietami, niszcząc znaczną część infrastruktury przeciwlotniczej rosyjskiej armii.

W co Ukraińcy mogą strzelać, a w co nie?

Największe zdenerwowanie Kremla nie wywołują jednak uderzenia na Krym, lecz używanie amerykańskich pocisków przeciw rosyjskiemu terytorium. Pod koniec maja prezydent Biden wydał zgodę na ich użycie do odparcia rosyjskiego ataku w regionie charkowskim. Ukraińscy wojskowi natychmiast poinformowali, że dzięki nim rozbili kolumny rosyjskich wojsk szykujące się do przejścia przez granicę.

Od tego czasu – czyli prawie od miesiąca – w Waszyngtonie trwa dyskusja, co wolno Ukraińcom. Sekretarz obrony twierdzi, że chodzi jedynie o atakowanie celów w bezpośrednim sąsiedztwie regionu charkowskiego. Ale nawet jego podwładni – w tym rzecznicy Pentagonu – mówili już o całym pasie rosyjskiego pogranicza w razie zagrożenia. – To nie jest sprawa geografii, tylko zdrowego rozsądku. Zgoda dotyczy całego terenu, gdziekolwiek Rosjanie szykują się do przekroczenia granicy – tak komentował prezydencką zgodę również Jake Sullivan, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego.

Ostatecznej odpowiedzi dostarczy prawdopodobnie dopiero ewentualna rosyjska próba zaatakowania przez granicę kolejnego regionu Ukrainy.

Podobna debata toczyła się w amerykańskiej stolicy w sprawie użycia amerykańskiej broni przeciwlotniczej: czy Ukraińcy mogą wszędzie zestrzeliwać zagrażające im rosyjskie samoloty, czy tylko w swojej przestrzeni powietrznej.