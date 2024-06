Agencji Reuters udało się ustalić miejsce zdarzenia, na podstawie potwierdzającego i zweryfikowanego materiału udostępnionego w mediach społecznościowych, przedstawiającego pojazd przewożący osobę przywiązaną do maski. Datę i miejsce potwierdził naoczny świadek, z którym rozmawiała agencja.

Drastyczny film krążący w mediach społecznościowych przedstawia mieszkańca Dżeninu, Palestyńczyka Mudżaheda Azmiego.

Według rodziny Azmiego został on ranny podczas operacji wojskowej. Kiedy poprosili o karetkę, żołnierze zabrali Azmiego, przypięli go do maski i odjechali. Na nagraniu widać, jak jeep mija dwie karetki pogotowia.

Dowództwo IDF potwierdza. „Żołnierze naruszyli protokół wojskowy”

W oświadczeniu Izraelskich Sił Obronnych (IDF) stwierdzono, że w Dżeninie siły izraelskie początkowo znalazły się pod ostrzałem, a następnie odpowiedziały ogniem, raniąc i aresztując podejrzanego. Jednak w oświadczeniu potwierdzono, że żołnierze naruszyli protokół wojskowy. „Zachowanie widoczne na nagraniu jest niezgodne z rozkazami IDF i oczekiwaniami wobec żołnierzy. Incydent jest badany" – czytamy w komunikacie.

Mężczyzna został przekazany ratownikom Czerwonego Krzyża