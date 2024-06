Rosja ćwiczy wykorzystanie taktycznej broni jądrowej. Rozszerzono zakres manewrów

Prezydent Władimir Putin zarządził ćwiczenia, które zostały ogłoszone w zeszłym miesiącu w południowym okręgu wojskowym graniczącym z Ukrainą.

Rosjanie tłumaczy, że to reakcja na sygnały od sojuszników Ukrainy o możliwości wydania zgody na atakowanie celów wewnątrz Rosji z wykorzystaniem zachodniej broni.

„Personel jednostki rakietowej Leningradzkiego Okręgu Wojskowego ćwiczy zadania szkolenia bojowego” - poinformowało w środę rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Rosjanie ćwiczą wykorzystanie wykorzystanie taktycznej broni jądrowej

Jak poinformowało wojsko, celem ćwiczeń było szkolenie żołnierzy z obsługi specjalnej amunicji szkoleniowej do operacyjno-taktycznego systemu rakietowego Iskander-M, wyposażanie w nią pojazdów startowych i potajemne przemieszczanie się do wyznaczonego obszaru w celu przygotowania do wystrzelenia pocisków.