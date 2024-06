Wojna, korupcja, odejście fachowców. Czy Ukraina jest gotowa do odbudowy?

Według Najema większości pracowników jego agencji od początku roku pensje ucięto nawet o 68 proc. Zdradza, że obecnie starszy specjalista otrzymuje zaledwie 14 tys. hrywien (równowartość 1400 złotych). – Zrobiono to celowo, by w agencji, która powstawała od zera, nie pozostało kompetentnych i motywowanych ludzi, a ją samą uznano za nieefektywną i zbędną – uważa.

Przyczynił się do wybuchu rewolucji w Ukrainie, walczy z korupcją

Najem jest znanym i jednym z najwiarygodniejszych urzędników nad Dnieprem. To on, wzywając w sieciach społecznościowych w listopadzie 2013 roku ludzi na Majdan, przyczynił się do wybuchu rewolucji, która odmieniła Ukrainę. Nie ukrywa, że pomiędzy rządem a agencją, która docelowo miała odbudowywać Ukrainę, nasiliły się problemy po zwolnieniu w maju wicepremiera i ministra infrastruktury Ołeksandra Kubrakowa (wcześniej był jego zastępcą w rządzie). W konsekwencji w Berlinie we wtorek nie było ani ministra, który nadzoruje odbudowę Ukrainy, ani szefa agencji, który tę odbudowę realizuje.

– Taka seria zwolnień może podkopać zaufanie zagranicznych partnerów, którzy wyraźnie widzą tu presję polityczną. Dla sytuacji wewnątrz kraju wydarzenia te są również bardzo wymowne – komentowała na łamach „Ukraińskiej Prawdy” Martina Bogusławiec, szefowa antykorupcyjnego centrum Meża.

Opowiada się za tym, by szefa agencji odbudowującej Ukrainę wybierano w drodze konkursu (obecnie jest mianowany przez polityków), a samej instytucji nadano specjalny status i „uniezależniono od presji politycznej”. To wszystko już rzutuje na relacje Ukrainy z Zachodem.