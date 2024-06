Niemcy chcą kupić jeszcze więcej myśliwców F-35

Niemieckie Siły Powietrzne używają myśliwców Tornado od lat 80-tych. Berlin zamierza — sukcesywnie — wycofywać je z użycia w latach 2025-2030.



Niemieckie F-35 będą stacjonować w zachodnioniemieckim mieście Buechel, pierwsze maszyny tego typu trafią tam w 2027 roku. F-35 również mogą przenosić pociski wyposażone w głowice atomowe.

Myśliwce F-35 zakupiła też Polska — w 2020 roku ówczesny minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podpisał umowę o zakupie 32 samolotów tego typu. Wartość kontraktu to ok. 4,6 mld dolarów. Pierwsze cztery myśliwce F-35 miały trafić do Polski w 2024 roku. Wartość jednego myśliwca kupowanego przez Polskę to niespełna 90 mln dolarów, kontrakt obejmuje jednak również m.in. szkolenie pilotów czy wsparcie logistyczne.