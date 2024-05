Stoltenberg przyłącza się do nacisków. Szef NATO mówi, że „nadszedł czas”

Jeszcze przed środowy wystąpieniem Blinkena głos w sprawie zniesienia ograniczeń zabrał Jens Stoltenberg. „Zwykle ostrożny” - jak pisze „NYT” - ustępujący wkrótce szef NATO powiedział w wywiadzie dla „The Economist”, że "pozbawienie Ukrainy możliwości użycia tej broni przeciwko legalnym celom wojskowym na terytorium Rosji bardzo utrudnia jej obronę".

Stoltenberg powiedział wówczas, że "nadszedł czas, aby sojusznicy rozważyli, czy powinni znieść niektóre ograniczenia, które nałożyli na użycie broni, którą podarowali Ukrainie".

Prezydent Joe Biden milczy. Ma mało czasu

"Jak dotąd sam Biden milczy, jak to często bywa, gdy staje przed ważną decyzją polityczną, która jest przedmiotem złożonej debaty w Białym Domu" - pisze ”NYT”

Doradcy prezydenta prowadzą prace mające na celu szybkie wydanie prezydentowi formalnej rekomendacji, szczególnie że Rosja stała się dynamiczną stronę w tej wojnie. Niektórzy z nich twierdzą, że zmiana prezydenckiego stanowiska jest nieunikniona, ale nawet jeśli Biden zgodzi się na wykorzystanie przez Ukraińców amerykańskiej broni do atakowania celów w Rosji, zgoda ta będzie zapewne obwarowana jakimiś warunkami. Wśród nich może być zezwolenie na uderzanie w cele wojskowe tuż przy granicach Rosji, które są zaangażowane w ataki na Ukrainę.

Biden prawdopodobnie utrzymałby zakaz użycia amerykańskiej broni do ataków w głąb terytorium Rosji lub w infrastrukturę krytyczną. W tej kwestii ma pewne wsparcie sojuszników: kanclerz Niemiec Olaf Scholz odmówił dostarczenia Ukrainie niemieckiego systemu rakietowego dalekiego zasięgu „Taurus” w obawie, że może on dotrzeć do Moskwy. Jeśli jednak Biden zmieni kurs, urzędnicy przyznają, że najprawdopodobniej nigdy tego nie ogłosi: zamiast tego amerykańskie rakiety i pociski artyleryjskie po prostu zaczną lądować na rosyjskich celach wojskowych.