Kreml od początku wojny starał się utrzymać Zachód w niepewności w sprawie użycia broni jądrowej. Teraz role się odwracają

Na początku maja Emmanuel Macron wywołał duże zamieszanie (w szczególności w Berlinie), zapowiadając, że nie może wykluczyć wysłania wojsk państw natowskich bezpośrednio do walk w Ukrainie. To miała być „strategiczna dwuznaczność”, którą Francuzi włączyli także do swojej doktryny użycia broni jądrowej. Chodzi o utrzymanie przeciwnika w niepewności.

W ten sposób role zaczynają się odwracać. W pierwszych latach wojny to Władimir Putin regularnie uciekał się do groźby użycia taktycznej broni jądrowej. Nigdy jednak do tego nie doszło, w szczególności dlatego, że nie życzył sobie tego kluczowy sojusznik Kremla: Xi Jinping.

Groźba Zachodu jest bardziej wiarygodna, bo zawiera wiele stref szarości, których nie ma w przypadku użycia broni jądrowej. W tym tygodniu Kijów zapewnił, że Francuzi obiecali wysłać do Ukrainy instruktorów wojskowych. Paryż nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył. Eksperci wskazują, że nie da się użyć wyrafinowanych zachodnich wyrzutni dalekiego zasięgu bez pomocy na miejscu specjalistów. To już coraz bliżej do bezpośredniego udziału NATO w powstrzymaniu rosyjskiego imperializmu.